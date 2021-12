Pause für Haaland und Co.? BVB-Trainer Marco Rose deutet nach Topspiel gegen den FC Bayern Rotation an

Die kräftezehrenden Wochen gehen für Borussia Dortmund weiter. Nach zwei anspruchsvollen Bundesliga-Partien gegen den VfL Wolfsburg (3:1) und zuletzt den FC Bayern München (2:3) geht es am Dienstag in der Champions League gegen Besiktas Istanbul (21 Uhr, DAZN) weiter. Danach folgt eine richtungsweisende englische Woche in der Liga. Dass das Königsklassen-Duell mit Besiktas für die bereits sicher für die Europa League qualifizierten Westfalen sportlich keine Bedeutung mehr hat, spielt Cheftrainer Marco Rose in die Karten. Auf der Pressekonferenz am Montag deutete er flächendeckende Rotation an. So sei die "Belastungssteuerung" bei einigen Spielern ein Kernthema, das man "nach Verletzungspausen regulieren" müsse.

