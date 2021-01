BVB-Boss Watzke: Erklärung für Probleme von Jadon Sancho und Transfer-Rat an Erling Haaland

Am Samstag erlebte Jadon Sancho endlich seine ganz persönliche Erlösung. Nachdem der englische Nationalspieler in der vergangenen Saison satte 17 Bundesliga-Tore erzielt hatte, gelang ihm nun erst am 14. Spieltag der erste Treffer. Es war der 2:0-Endstand gegen den VfL Wolfsburg und für Sancho selbst wohl weitaus mehr wert als ein Sieg oder drei Punkte. Die Kritik an dem 20-Jährigen, der im vergangenen Sommer immer wieder mit einem Wechsel zu Manchester United in Verbindung gebracht worden war, wuchs in den vergangenen Wochen stetig. Das Tor war nun ein Indiz dafür, dass es wieder bergauf geht. Anzeige

Auch BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat die Entwicklung des Flügelstürmers naturgemäß genau verfolgt. Vielleicht sogar noch ein wenig mehr, seitdem die Dortmunder einem etwaigen Transfer vor der laufenden einen Riegel vorgeschoben hatten. "Jadon hatte sich unterbewusst womöglich schon ein wenig auf einen Wechsel eingestellt. Ich glaube, darüber hatte er sich zumindest so viele Gedanken gemacht, dass er seine Leichtigkeit verloren hat. Ich empfinde ihn aber seit Wochen als sehr bemüht", sagt Watzke in einem Interview mit dem kicker.

"Der größte Unterschied ist: Früher hat er nicht über seine nächste Ballaktion nachgedacht", meint der 61-Jährige: "Jetzt überlegt er. Und die Zehntelsekunde, die ihm dadurch fehlt, ist häufig genau die, in der ihm der Gegenspieler dann schon auf den Füßen steht. Je mehr man sich als Kreativer bemüht, desto schwieriger wird es oft." Von einem dauerhaften Karriereknick beim BVB-Juwel geht Watzke allerdings nicht aus: "Ich denke, er benötigt zwei, drei Erfolgserlebnisse am Stück, dann wird es ganz schnell auch wieder aufwärts gehen. Er ist nach wie vor eines der größten Talente, die es gibt."

Zu diesen zählt auch Erling Haaland, der im Spiel gegen Wolfsburg nach wochenlanger Verletzungspause sein Comeback gab. Ein Tor gelang dem Stürmerstar zwar nicht, seine Bedeutung für das Spiel der Mannschaft unterstrich der Norweger aber auch mit seiner Leistung am Sonntag. Kein Wunder, dass die Interessenten für den 20-Jährigen Schlange stehen sollen. Zuletzt war von einem sich anbahnenden Transfer zum FC Barcelona berichtet worden. Watzke glaubt allerdings daran, dass der bis 2024 gebundene Torjäger im kommenden Sommer nicht auf einen Wechsel drängen wird.

Watzke rät Haaland zu ähnlicher Karriere-Planung wie Lewandowski "Ich glaube nicht, dass das passieren wird", sagt der BVB-Boss: "Erling und auch sein Berater Mino Raiola wissen, was sie an uns haben. Ich kann ihm nur den Rat geben, es so zu machen wie Robert Lewandowski." Der im vergangenen Jahr zum Weltfußballer gekürte polnische Nationalspieler hatte den BVB erst nach vier Spielzeiten und im Alter von 25 Jahren in Richtung FC Bayern verließ. Lewandowski habe sich "damals die Zeit gegeben, in Dortmund zu einem absoluten Weltklassespieler zu reifen", sagt Watzke.