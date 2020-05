Ex-Trainer adelt BVB-Star Erling Haaland: "Er ist wie gemacht für Real Madrid"

Für Erling Haaland wurde der Begriff "Wunderstürmer" wohl regelrecht erfunden: Seit seinem Wechsel in der Winterpause von Red Bull Salzburg erzielte der Angreifer von Borussia Dortmund in elf Pflichtspielen zwölf Tore - und bereitete zwei weitere vor. Und dabei ist der Norweger erst 19 Jahre alt. Zahlreiche Experten prophezeien Haaland schon jetzt eine große Zukunft im Weltfußball - sein ehemaliger Trainer Stanislav Macek geht sogar noch einen Schritt weiter: Im Interview mit der spanischen Zeitung _AS_ behauptet er, dass Haaland "wie gemacht" für den spanischen Spitzenklub Real Madrid sei.

Macek ist aktuell U18-Trainer der slowakischen Nationalmannschaft. Anfang der Saison lernte er den damals noch in Salzburg spielenden Haaland als Trainee an der Seite von Cheftrainer Jesse Marsch kennen. "Nachdem ich ihn gesehen habe, war ich so beeindruckt", schildert Macek sein erstes Treffen mit Haaland. "Er war ein Kind, das wie ein etablierter Profi gearbeitet hat. Er war über sein Ziel voll im Klaren. Er sagte zu mir: 'Um das Ziel zu erreichen, musst du nicht schnell, sondern hart arbeiten.' Und das macht er ohne Pause."

Entdecker, Rekorde, Yoga: BVB-Star Erling Haaland von A bis Z Erling Haaland mischt die Fußball-Welt auf und trifft für den BVB am laufenden Band. Der SPORTBUZZER stellt den jungen Norweger näher vor – von A wie Ausstiegsklausel über L wie Leeds bis Z wie Zorc! ©

Ex-Haaland-Coach: "Er ist einer der Besten"

Der 19-Jährige hatte nach seinem Wechsel zum BVB schnell Fuß gefasst. Bei seinem Bundesliga-Debüt zum Rückrunden-Start in der Partie beim FC Augsburg erzielte Haaland als Einwechselspieler gleich drei Treffer und trug damit maßgeblich dazu bei, dass der BVB das Spiel trotz eines zwischenzeitlichen Rückstandes noch mit 5:3 gewann. Weitere Glanz-Auftritte folgten. Deswegen wird über einen schnellen Abschied Haalands aus dem Ruhrgebiet spekuliert - Spaniens Rekordmeister Real Madrid soll seine Fühler ausgestreckt haben. Der BVB-Vertrag des norwegischen Nationalspielers läuft noch bis 2024. In diesem soll laut Sport Bild eine Ausstiegsklausel von 75 Millionen Euro verankert worden sein - die allerdings wohl erst in zwei Jahren aktiviert wird.

Erling Haaland im Porträt Die neuen Superstars: Erling Haaland im Porträt – Das "E" steht für Entwicklung

Ex-Haaland-Coach Macek würde es Haaland zutrauen, sich bei den Königlichen aus Madrid durchzusetzen. "Wenn er sich weiter so schnell wie jetzt entwickelt, werden wir ihn bald bei einem noch größeren Klub wie Real Madrid sehen. Für Madrid haben immer die Besten gespielt - und Haaland ist einer von ihnen", sagte der Trainer. "Er ist ein Fußballer, der ohne Zweifel wie gemacht ist für Real."

BVB-Star Haaland: 1000 Sit-Ups und 300 Liegestütze täglich