Berater Raiola bestätigt: Haaland bleibt beim BVB – "Der Traum vieler Klubs"

16 Tore in 18 Spielen - die erste Saison von Erling Haaland war bei Borussia Dortmund ein voller Erfolg. Der Norweger passt mit seinem schnellen, athletischen Spiel perfekt zum BVB und hat sich sofort als unumstrittener Stammspieler etabliert. Angesichts der Leichtigkeit, mit der Haaland in Deutschland Fuß gefasst hat, ist es eigentlich kaum zu glauben, dass er erst seit acht Monaten bei den Dortmundern unter Vertrag steht. Dennoch gibt es bereits Gerüchte, dass sich der 20-Jährige schon bald wieder verabschieden könnte.

Vor allem die Premier League gilt als Traumliga des in Leeds geborenen Mittelstürmers. Ein Transfer in diesem Sommer - etwa zu Manchester United oder auch Real Madrid, das ebenfalls an Haaland dran sein soll - ist allerdings ausgeschlossen. Das erklärte Haalands Berater Mino Raiola gegenüber Sky Italia. Haaland sei "der Traum vieler Klubs", sagte der berüchtigte Agent so berühmter Spieler wie Paul Pogba, Mario Balotelli oder Zlatan Ibrahimovic. "Aber er wird in diesem Sommer bei Borussia Dortmund bleiben."