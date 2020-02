Erling Haaland nach nächster Gala im BVB-Trikot: Ich bin noch nicht bei 100 Prozent

BVB-Trainer Lucien Favre hatte den Neuzugang, der bei seinen Joker-Einsätzen gegen Augsburg (5:3) und Köln (5:1) unglaubliche fünf Tore in nur 57 Minuten erzielt und damit ganz Fußball-Europa in Staunen versetzt hatte, gegen Union erstmals in die Startelf beordert - obwohl der Youngster noch nicht vollkommen fit ist. "Es war sehr hart, aber auch sehr schön", sagte der Norweger deshalb nach seinen ersten, kompletten 90 Minuten in der Liga und sah im Sky-Interview noch Raum für Verbesserungen: "Ich muss noch fitter werden, aber das kommt, wenn man Spiele spielt."