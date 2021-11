Comeback vor Weihnachten? Vater Alf-Inge gibt Update zur Verletzung von BVB-Star Erling Haaland

Der Vater von BVB-Stürmerstar Erling Haaland ist skeptisch, ob sein verletzter Sohn noch in diesem Jahr wieder spielen kann. " Es ist ein Bonus, wenn er vor Weihnachten ein paar Spiele bekommt, aber das ist ziemlich unsicher ", sagte Alf-Inge Haaland dem norwegischen Sender TV2 vor dem Champions-League-Spiel der Borussen am Mittwochabend gegen Ajax Amsterdam (1:2). "Wir müssen einfach von Tag zu Tag sehen, ob es eine Besserung gibt."

Der 21 Jahre alte Stürmer muss noch mehrere Wochen mit einer Verletzung am Hüftbeuger pausieren. Zuletzt hatte er versucht, sich in Norwegen bei seiner Familie zu erholen. "Um den Kopf freizubekommen. Er kann eh nicht viel machen", hatte BVB-Boss Michael Zorc erklärt. Auch im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr/Sky) wird Haaland dem BVB nicht zur Verfügung stehen.