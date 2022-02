Kein Haaland, keine (Tor-) Party? So abhängig ist der BVB von seinem Superstar

"Es wird mehr als eng", sagte Trainer Marco Rose zu den Aussichten auf eine Rückkehr des bulligen Angreifers und schloss mit diesem Satz damit auch die anderen angeschlagenen Spieler Mats Hummels (bakterieller Infekt) und Emre Can (Muskelfaserriss im Adduktorenbereich) ein. Aber gerade der Ausfall der Tormaschine würde den BVB hart treffen. Haaland erzielte in dieser Saison in 14 Ligaspielen starke 16 Treffer. Insgesamt kommt der Stürmer seit seinem Wechsel im Januar 2020 auf 56 Ligatore in 57 Spielen. Dazu kommen 15 Treffer in der Champions League (in 13 Spielen) sowie acht Tore im DFB-Pokal (in sieben Spielen). Macht insgesamt eine Quote von 1,01 Toren pro Spiel - eine Hammer-Bilanz.