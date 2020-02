Wegen 3000 Euro: Hoffenheim soll Transfer von BVB-Star Erling Haaland verpasst haben

So habe der damalige Hoffenheimer Scouting-Chef (und heutige HSV-Sportdirektor) Michael Mutzel den damals 15-Jährigen, der noch beim norwegischen Klub Bryne FK unter Vertrag stand, für ein Probetraining in die Jugend-Akademie des Bundesligisten eingeladen. Auch, weil die TSG-Verantwortlichen große Fans des Spielstils von Haaland-Vater Alf Inge (spielte in der Premier League) gewesen seien. Und Haaland Junior hätte im Probetraining sofort abgeliefert. "Der will das Netz durchschießen", sollen die Bosse gescherzt haben.