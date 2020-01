Dietmar Hamann: BVB-Stürmer Erling Haaland erinnert mich an Zlatan Ibrahimovic

Nach der Partie schwärmten Trainer Lucien Favre und Dortmunds Profis in höchsten Tönen von dem neuen Stürmer, der im Winter für 20 Millionen Euro von RB Salzburg gekommen war. Am Samstag stimmte auch Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann in die Lobeshymnen ein. Der Sky-Experte adelte Haaland mit einem regelrechten Ritterschlag. "Mit seiner positiven Verrücktheit erinnert er mich an Zlatan Ibrahimovic", meinte Hamann und zog Parallelen zwischen dem BVB-Torjäger und einem der besten Stürmer der vergangenen Jahre.

Die große Karriere von Zlatan Ibrahimovic in Bildern Der Stern von Zlatan Ibrahimovic geht in seiner schwedischen Heimat Malmö beim Malmö FF auf. Mit gerade einmal 17 Jahren wird der Angreifer 1999 aus der U19 des Vereins von Cheftrainer Frans Thijssen zu den Profis befördert. Im Laufe der Saison übernimmt Roland Andersson das Training. Schon damals gilt er als eigensinniger Dribbler. Auch nach dem Abstieg in seiner ersten Saison, bleibt der dem Klub treu. In 40 Pflichtspielen für Malmö erzielt Ibrahimovic 16 Treffer und wechselt nach dem Wiederaufstieg und einem weiteren halben Jahr im Allsvenskan 2001 nach Holland. ©

Anzeige

Ibrahimovic, der im Winter aus der nordamerikanischen MLS zur AC Mailand zurückgekehrt war, reihte in seiner Karriere Titel an Titel, war Meister in Italien, Spanien, den Niederlanden und Frankreich. Auch mit inzwischen 38 Jahren wird der Schwede, der nie um einen Spruch verlegen ist, weiterhin von den gegnerischen Abwehrreihen gefürchtet. Ein Ruf, den sich Haaland immer mehr erarbeitet.

Hamann über BVB-Star Haaland: "Scheint vor nichts Angst zu haben"

Hamann: "Haaland deckt alle Facetten ab und ist unberechenbar. Er macht Laufwege, die Dortmund vorher gefehlt haben und strotzt vor Selbstvertrauen.“ Sein Urteil über die ersten Spiele des 19-Jährigen in Deutschland: "Ich habe so einen Start in einer neuen Liga in den letzten 20 Jahren überhaupt noch nicht gesehen. Er scheint vor nichts Angst zu haben."

Transfers: Die Winter-Zugänge der Bundesliga-Klubs 2019/20 Michael Gregoritsch, Erling Haaland, Munas Dabbur - alle drei haben in der Winterpause neue Vereine in der Bundesliga gefunden. Und sie sind nicht die einzigen: Der SPORTBUZZER zeigt alle Wintertransfers der deutschen Erstligisten! ©