Erling Haaland vor Comeback: BVB-Torjäger steht im Kader für Bundesliga-Spiel gegen Wolfsburg

Nach rund fünfwöchiger Verletzungspause steht Superstar Erling Haaland bei Borussia Dortmund vor dem Comeback. Wie Trainer Marco Rose am Freitag ankündigte, wird der Stürmer die Reise zum Bundesliga-Spiel am Samstag beim VfL Wolfsburg gemeinsam mit der Mannschaft antreten und möglicherweise auch wieder auf dem Feld zum Zuge kommen. "Wir werden Erling mit im Bus haben", sagte Rose mit Blick auf den Trip zum VfL: "Er hat sich in den letzten Tagen sehr gut entwickelt."

In Wolfsburg werde es für den Norweger allerdings "maximal auf einen Kurzeinsatz hinauslaufen." Eine Woche später im Top-Spiel gegen den ewigen Rivalen FC Bayern könnte dies dann offenbar schon anders aussehen. Wenn sich die körperliche Entwicklung bei Haaland auch in der kommenden Woche positiv fortsetzen werde, könne der Torjäger nach Angaben von Rose dann "natürlich" wieder zu Verfügung stehen. Haaland hatte dem BVB in den vergangenen sieben Pflichtspielen wegen einer Verletzung im Hüftbeuger gefehlt. Folglich musste der 21-Jährige auch das Champions-League-Aus am Mittwoch bei Sporting Lissabon (1:3) tatenlos verfolgen.