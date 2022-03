BVB nach Comeback von Erling Haaland erleichtert: "Werden ihn die letzten Wochen brauchen"

Es waren nur 28 Minuten - doch für Borussia Dortmund bedeutete das kurze Comeback von Erling Haaland viel mehr als eine knapp halbstündige Momentaufnahme. "Wir sind alle glücklich für Erling. Das Erste, was ich ihm nach dem Abpfiff gesagt habe war: 'Ich bin glücklich, dass du zurück bist'", sagte Mittelfeldspieler Axel Witsel nach dem 1:0-Sieg am Sonntagabend gegen Arminia Bielefeld beim norwegischen TV-Sender Viaplay Football: "Wir werden sehen, ob er in den nächsten Spielen in der Startelf stehen kann. Wir hoffen es, denn wenn Erling gesund ist, ist er ein wichtiger Spieler für uns, ein Torjäger. Wir werden ihn für die letzten Spiele und Wochen brauchen."

Tatsächlich hat der BVB sogar die Chance, das Titelrennen in der Bundesliga noch einmal spannend zu machen. Mit einem Sieg am Mittwoch im Nachholspiel bei Mainz 05 würde man bis auf vier Punkte an Spitzenreiter FC Bayern heranrücken. Zudem gibt es noch das direkte Duell der beiden deutschen Top-Klubs am 23. April. Und: Die Münchner wirken in diesem Kalenderjahr nicht so dominant wie gewohnt, ließen schon zehn Punkte liegen. Die Dortmunder haben mit Haaland nun ein weiteres Ass im Ärmel. 16 Tore in 15 Bundesliga-Einsätzen brachte der Norweger in dieser Saison zu Stande.