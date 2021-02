Erling Haaland mit Doppelpack nach Prophezeiung von BVB-Trainer Edin Terzic: "Jeder war heute im Kopf bereit"

Ganz so gewagt waren die Prophezeiungen des Coaches dann aber doch nicht. 18 Tore in 13 Königsklassen-Einsätzen stehen für Haaland nun zu Buche. Die beiden Treffer am Mittwochabend dürften dabei zu den wichtigsten zählen. In den vergangenen Wochen kriselte es heftig bei der Borussia. In der Bundesliga ist die erneute Qualifikation für die Champions League in akuter Gefahr, ein weiterer Rückschlag auf internationalem Terrain hätte die Stimmung vor dem Derby am Samstag bei Schalke 04 wohl endgültig in den Keller gedrückt. Nun kann der BVB durchschnaufen und selbstbewusst ins Duell mit dem Erzrivalen gehen.