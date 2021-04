Bericht über möglichen Haaland-Ersatz: BVB mit Interesse an Frankfurt-Torjäger Silva

Sollte Torjäger Erling Haaland den BVB verlassen, hat der aktuelle Bundesliga-Fünfte offenbar bereits einen möglichen Nachfolgekandidaten für die dann vakante Position im Sturmzentrum im Auge. Wie die Bild berichtet, beschäftigen sich die Westfalen für den Fall eines Abgangs des Norwegers, der unter anderem mit den spanischen Top-Klubs Real Madrid und FC Barcelona in Verbindung gebracht wird, mit André Silva von Liga-Konkurrent Eintracht Frankfurt. Silva besitzt bei der SGE noch einen Vertrag bis Juni 2023. Eine Ausstiegsklausel ist im Arbeitspapier des Portugiesen, der in der laufenden Saison in 29 Pflichtspielen 24 Treffer für die Hessen erzielte, dem Bericht zufolge nicht verankert.

