Bericht: FC Chelsea will für BVB-Stürmer Erling Haaland Transfer-Rekord brechen

Der deutsche Nationalspieler Timo Werner könnte beim FC Chelsea im Sommer hochkarätige Konkurrenz im Angriff bekommen - zumindest dann, wenn die Klubbosse ihre ambitionierten Transfer-Pläne in die Tat umsetzen. Stürmer Erling Haaland von Borussia Dortmund steht laut eines Medienberichts ganz oben auf dem Wunschzettel des Premier-League-Vereins . Nach Informationen von The Athletic wollen sich die Blues zur kommenden Saison mit einem weiteren Top-Stürmer verstärken und haben dafür den 20-jährigen Norweger auserkoren.

Haaland war im Januar 2020 für 20 Millionen Euro von RB Salzburg nach Dortmund gewechselt und wurde schnell zum Torgaranten. Wettbewerbsübergreifend erzielte er 35 Treffer in 35 Spielen für den BVB. Das ruft neben Chelsea seit Monaten auch andere namhafte Interessenten wie Real Madrid, Manchester United und Pep Guardiolas Manchester City auf den Plan. Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke geht dennoch nicht von einem vorzeitigen Wechsel Haalands aus. "Erling und auch sein Berater Mino Raiola wissen, was sie an uns haben", hatte der BVB-Boss Anfang Januar dem Kicker gesagt und seinem Star empfohlen, "in Dortmund zu einem absoluten Weltklassespieler zu reifen".