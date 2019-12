Ablöse, Gehalt, Provision: Das kostet den BVB der Transfer von Erling Haaland

Die Verpflichtung von Wunschstürmer Erling Haaland kostet Borussia Dortmund insgesamt offenbar knapp 60 Millionen Euro . Wie die Bild berichtet, fallen neben der festgeschriebenen Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen , weitere drei Millionen für Berater Mino Raiola an. Außerdem soll der Torjäger ein jährliches Gehalt in Höhe von acht Millionen beziehen. Macht bei einer Vertragslaufzeit von viereinhalb Jahren insgesamt 36 Millionen . Ob und in welcher Höhe zudem ein Handgeld floss, ist offen. Viel Geld - angesichts der Ablöse-Entwicklungen der vergangenen Jahre aber fast noch ein Schnäppchen.

Zumal Haaland seine Dienst beim BVB am 3. Januar mit einer beeindruckenden Bilanz antritt. In der österreichischen Bundesliga traf er für RB Salzburg 16-mal in 14 Einsätzen. In der Champions League, wo er das Ausscheiden seines Klubs in der Gruppenphase dennoch nicht verhindern konnte, gelangen dem 19-Jährigen acht Treffer in sechs Spielen. Kein Wunder, dass sich bis zuletzt auch Juventus Turin, Bundesliga-Herbstmeister RB Leipzig, Manchester United und andere Top-Klubs aus der Premier League um die Dienste des Norwegers bemüht hatten.