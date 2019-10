Bericht: Juventus Turin will Salzburg-Talent Erling Braut Haaland - auch BVB interessiert

Cristiano Ronaldo ist in illustrer Gesellschaft, wenn es um große Namen bei Juventus Turin geht. 25 der größten Stars, die jemals bei der "Alten Dame" spielten - und was sie heute machen. ©

Der Serienmeister der Serie A (acht Titel in Folge) hat mit Gonzalo Higuain nur noch einen nominellen Mittelstürmer im Kader. Allerdings kommt der Argentinier längst nicht mehr an seine bestechende Form von einst heran und spielt offensiv hinter Superstar Cristiano Ronaldo und Landsmann Paulo Dybala oft nur die dritte Geige. Mario Mandzukic, der ebenfalls noch in Turin unter Vertrag steht, spielt keine Rolle mehr und absolvierte in dieser Saison noch kein einziges Spiel.