Kommentar: Die Fußball-Welt hat mit Erling Haaland einen neuen Superstar

Die Fußballwelt lechzt geradezu nach einem neuen Superstar - und siehe da, es gibt ihn. Er kommt aus Norwegen, ist gerade mal 19 Jahre jung und schießt seine Tore für Borussia Dortmund . Eins schöner als das andere. Am Dienstagabend schlug er gegen Paris Saint-Germain mal wieder im Doppelpack zu , in der Vorrunde der Champions League hatte er bereits 8 (in Worten: acht) Treffer für seinen Ex-Klub RB Salzburg erzielt. Das schaffte keiner vor ihm. Auch keiner der genannten Herren.

Der neue Heiland heißt Haaland

Lewandowski und Ibrahimovic träumten mit 19 noch von der Königsklasse, Ronaldo und Messi spielten immerhin schon dort. Der Argentinier traf in fünf Partien für Barca 1x, der Portugiese ging in sieben Spielen mit Manchester United (noch) leer aus.

In den kommenden Jahren brachen sie alle Rekorde, die für die Ewigkeit schienen. Doch jetzt müssen sie tatsächlich zittern. Denn der neue Heiland heißt Haaland und steht gerade erst am Anfang einer Weltkarriere. Natürlich muss er erst noch beweisen, ob er es wirklich schafft, über so eine lange Zeit so erfolgreich zu sein, wie es die ganz, ganz Großen waren. Die Voraussetzungen dafür hat er allemal.