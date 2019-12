Kommentar: Der Haaland-Transfer zum BVB kann dem gesamten Fußball Hoffnung machen

Eine derartige Einstellung ist in der Branche längst nicht mehr selbstverständlich. Immer wieder wechseln hochveranlagte Kicker dorthin, wo die Kassen besonders laut klingeln und wo es am meisten schillert. Die persönliche Entwicklung? Zweitrangig, wenn nur das Konto voll genug oder der Name des neuen Klubs besonders klangvoll ist. Vielleicht prominentestes Beispiel: Haalands einst ebenfalls von unzähligen Vereinen umworbener Landsmann Martin Ødegaard, der 2015 schon im Alter von 16 Jahren dem Ruf von Real Madrid erlag - und seitdem auf Leihbasis in Europa herumgereicht wird.