Brandt adelt BVB-Garant Haaland: "Eine verdammt große Hilfe" - Favre spricht nicht über Bayern-Jagd

Lucien Favre fragte bei Erling Haaland lieber nochmal nach. Drei oder vier? Wie viele Treffer waren es denn nun? Der Torewirbel hatte ihn verwirrt. Wie auch immer. Das Lächeln in den Gesichtern des Stürmers wie des Trainers verdeutlichte die gute Laune bei Borussia Dortmund nach dem 5:2-Sieg bei Hertha BSC, mit einer beeindruckenden zweiten Halbzeit und erstmals vier Haaland-Toren in einem Bundesliga-Spiel. "Es ist ein perfektes Jahr für mich. Das geht hoffentlich noch einen Monat so weiter“, sagte der Norweger am Samstagabend nach seiner Treffer-Show im Berliner Olympiastadion.

Der deutsche Nationalspieler Julian Brandt geriet, angesprochen auf seinen Teamkollegen, geradezu ins Schwärmen: "Wenn man Fußballfan ist, braucht man nicht viel sagen. Ihm zuzuschauen mit seiner Dynamik, seiner Schnelligkeit und seinem Torabschluss, ist schon sensationell", so der 24-Jährige. Und weiter: "Er ist eine verdammt große Hilfe. Das Spiel im Sechzehner ist natürlich auf ihn ausgerichtet. Wir genießen es." Zwar wüssten Brandt und die anderen Dortmunder, dass auch andere Spieler Tore schießen dürfen, wie etwa Raphaël Guerreiro in Berlin, sagte Brandt: "Aber wir beschweren uns nicht."