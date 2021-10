Berichte: Transfer von Erling Haaland hat höchste Priorität bei ManCity – Sebastien Haller als Ersatz zum BVB?

Manchester City lässt im Werben um Erling Haaland offenbar nicht locker. Einem Bericht der englischen Times zufolge will der Klub aus der Premier League im kommenden Jahr seine Bemühungen um Torjäger von Borussia Dortmund verstärken. Es werde erwartet, dass Haalands Berater Mino Raiola im Januar mit dem Klub von Trainer Pep Guardiola über einen Wechsel im folgenden Sommer sprechen werde.

Sebastien Haller als Haaland-Ersatz?

Derweil hat die Sport Bild bereits einen möglichen Ersatz-Kandidaten für Haaland ins Spiel gebracht. Demnach soll der BVB Sebastien Haller im Blick haben. Der frühere Bundesliga-Profi von Eintracht Frankfurt spielt seit Januar bei Ajax Amsterdam und hat dort seine Qualitäten als Torjäger mit 23 Toren in 34 Spielen unter Beweis gestellt. Am kommenden Dienstag können sich die Dortmunder Verantwortlichen im direkten Duell in der Champions League (21 Uhr) ein genaueres Bild von Haller machen.