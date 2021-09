BVB-Trainer Rose äußert sich zu Verletzungen von Haaland und Reus: "Müssen sehen, wie lange es dauert"

Nach dem Ausfall von Top-Stürmer Erling Haaland und Kapitän Marco Reus im Bundesliga-Topspiel am Samstagabend bei Borussia Mönchengladbach könnten die Verletzungssorgen Borussia Dortmund möglicherweise auch länger beschäftigen. Trainer Marco Rose bezeichnete das Abschlusstraining am Freitag aufgrund der Blessuren der beiden Leistungsträger als "etwas turbulent" und betonte am Sky-Mikrofon, dass man zumindest bei Haaland noch gehofft hatte, ihn rechtzeitig zur Partie im Borussia-Park fit zu bekommen. Am Ende wurde es damit aber nichts.

