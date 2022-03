Erling Haaland mit Frust-Abgang: Wie der Torjäger der BVB-Misere ein Gesicht gibt

Dabei schien beim BVB vieles auf eine Attacke auf die Münchner hinzudeuten. Mit den Siegen gegen Arminia Bielefeld und bei Mainz 05 (jeweils 1:0) hatte man die Grundlage geschaffen. Und: Top-Star Haaland stand in Köln erstmals nach seiner rund zweimonatigen Verletzungspause wieder in der Startelf. Am Ende blieb nach dem Ausscheiden aus allen Pokal-Wettbewerben ein weiterer Frust-Moment, dem Haaland mit seiner bitteren Miene auf der Bank ein Gesicht verlieh. Klar scheint: Die Borussia wird in der wohl letzten Saison mit ihrem Torjäger ohne Titel bleiben. Klar ist: Haaland war in den vergangenen Monaten immer wieder zur Stelle, wenn die Mannschaft ihn dringend brauchte – am Sonntagabend war aber auch der Norweger nicht der erhoffte Faktor.