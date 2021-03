Nach schwacher Leistung gegen die Türkei: Ex-Norwegen-Profis kritisieren BVB-Star Erling Haaland

Die gute Stimmung rund um die norwegische Nationalmannschaft ist am Samstag gehörig getrübt worden. Nach dem Auftaktsieg in der WM-Qualifikation in Gibraltar am Mittwoch verloren die Norweger ihr zweites Spiel deutlich mit 0:3 (0:2) gegen die Türkei. In der schwierigen Gruppe G, in der man mit den Niederlanden und der Türkei um die beiden ersten Plätze kämpft, wirft das die Mannschaft vom neuen Trainer Stale Solbakken gehörig zurück. Und bei den Skandinaviern ist unter anderem ein Superstar in die Kritik geraten: Erling Haaland von Borussia Dortmund.

