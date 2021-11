Bericht über Haaland-Poker: Diese Rolle spielt Rangnick bei ManUnited im Werben um den BVB-Torjäger

Erst am Samstag stellte Erling Haaland seinen Wert für Borussia Dortmund wieder unter Beweis. Nur neun Minuten brauchte der Norweger nach seinem Comeback im Anschluss an eine rund fünfwöchige Zwangspause, um wieder zuzuschlagen und den BVB gegen den VfL Wolfsburg (3:1) mit seinem zehnten Saisontor endgültig auf die Siegerstraße zu bringen. Die Zukunft des Ausnahme-Stürmers bei den Westfalen ist jedoch keineswegs gesichert. Seine beachtliche Torquote von nun 71 Treffern in 73 Pflichtspielen für den BVB ruft die europäischen Top-Klubs auf den Plan. Unter anderem werden Manchester City, Real Madrid, dem FC Liverpool und dem FC Chelsea Interesse an dem Angreifer nachgesagt.

Auch ein weiterer Mitbuhler kommt von der Insel: So rechnet sich auch Manchester United offenbar Chancen auf einen Haaland-Transfer aus. Wie die britische The Sun berichtet, sollen sich die "Red Devils" nach den jüngsten Entwicklungen sogar in einer guten Position wähnen. Die laut Medienberichten als sicher geltende Verpflichtung von Ex-Bundesliga-Trainer Ralf Rangnick als Cheftrainer wird beim Premier-League-Klub dem Bericht zufolge als Trumpf angesehen. Bereits am Wechsel des Norwegers von Molde FK zu RB Salzburg im Jahr 2019 hatte der damalige Sportdirektor der Österreicher seine Aktien.

Der Transfer war für Haaland ein Sprung. Bei den Salzburgern schoss er sich mit seinen Toren in den Fokus des BVB, wo er inzwischen zu einem echten Star gereift ist. Manchester United hofft nun, dass diese Verbindung der möglicherweise entscheidende Faktor in den Zukunftsüberlegungen des Stürmers sein kann. Haaland spielt seit Januar 2020 in Dortmund und hat noch einen Vertrag bis Ende Juni 2024 bei den Westfalen. Wegen einer Verletzung am Hüftbeuger war er zuletzt wochenlang ausgefallen. Anzeige

Berater Struth glaubt an Wechsel im kommenden Jahr Spielerberater Volker Struth hatte einen Transfer Haalands im kommenden Sommer als realistisch eingeschätzt. "Ich glaube, der Wechsel wird 2022 über die Bühne gehen. Haaland hat eine Ausstiegsklausel. Das ganze Paket mit Gehalt für fünf Jahre und Beraterhonorar wird wahrscheinlich bei 250 bis 300 Millionen Euro liegen", sagte der Spielerberater, der unter anderem die deutschen Nationalspieler Toni Kroos und Timo Werner vertritt, der Sport Bild. Nun scheint sich Manchester United zu positionieren.