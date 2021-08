Wilde Gerüchte um Haaland und PSG: BVB-Sportchef Zorc schließt Last-Minute-Transfer aus

Fans von Borussia Dortmund können aufatmen. Der BVB denkt in den letzten Tagen vor Transferschluss definitiv nicht über einen Verkauf von Superstar Erling Haaland nach. Das bekräftigte Sportdirektor Michael Zorc gegenüber der WAZ und dem Kicker und begegnete damit Spekulationen über einen möglichen Vorstoß von Paris Saint-Germain , über den in den vergangenen Stunden der britische Daily Telegraph und die Bild berichtet hatten. Demnach solle Haaland bei PSG den abwanderungswilligen Kylian Mbappé ersetzen, der vor einem Wechsel zu Real Madri d stehen soll.

Der BVB werde den noch bis 2024 an den Verein gebundenen Haaland bis zur Schließung des Transferfensters am Dienstag nicht ziehen lassen, wie Zorc betonte: "An unserer Position hat sich nichts geändert und wird sich auch nichts ändern." Bereits in den vergangenen Wochen hatten sich die Verantwortlichen des BVB gegen einen Abgang des Wunderstürmers gewehrt, der in seinen bisherigen 64 Pflichtspielen für den BVB 63 Tore erzielen konnte und die Dortmunder am Freitag zu einem späten 3:2-Sieg gegen die TSG Hoffenheim schoss. "Ich gehe davon aus, dass wir jetzt noch zwei Tage lang mit wilden Gerüchten konfrontiert werden. Unser Standpunkt ist klar, ich muss nicht ständig den Papageien spielen", sagte er dem Kicker.