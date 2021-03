Die Rekord-Show von Erling Haaland geht weiter: BVB-Stürmer schreibt Champions-League-Geschichte

Wenn ein Trainer, der mit seiner Mannschaft gerade aus dem Achtelfinale der Champions League ausgeschieden ist, unmittelbar nach dem Abpfiff den Drang verspürt, einen gegnerischen Spieler über den grünen Klee zu loben, dann muss dieser sehr viel richtig gemacht haben. So geschehen am Dienstagabend nach dem 2:2 zwischen Borussia Dortmund und dem FC Sevilla. Die Lorbeeren gingen an BVB-Stürmer Erling Haaland (SPORTBUZZER-Note 1) - ausgesprochen von Sevilla-Coach Julen Lopetegui, der die Haaland-Show wie folgt kommentierte: "Das Spiel wurde durch einen Spieler entschieden, der eine neue Ära prägen wird. Da bin ich sicher.“ Anzeige

Beide Tore zum wichtigen Remis, das für die Schwarz-Gelben nach dem 3:2-Sieg im Hinspiel zum erstmaligen Sprung ins Viertelfinale seit 2017 reichen sollte, erzielte der 20-jährige Shootingstar, der seiner Erfolgsstory an diesem Abend weitere Rekorde hinzufügen konnte. Gleich drei Champions-League-Bestwerte stellte der Norweger im Rückspiel gegen die Spanier auf. Der wichtigste Rekord: Mit seinen 20 Toren in 14 Spielen in der Königsklasse ist der BVB-Star nun der jüngste Fußballer, der die 20-Treffer-Marke in diesem Wettbewerb geknackt hat.

Zwölf seiner Tore markierte der Skandinavier im Trikot der Borussia, die vorherigen acht Treffer im Dress von RB Salzburg. Haaland ist zudem der Spieler, der die wenigsten Partien brauchte, um 20 Tore zu erzielen. Doch damit nicht genug der Rekorde: Der Youngster ging am Dienstag als einziger Spieler in die Geschichte ein, der das Kunststück vollbracht hat, in vier aufeinanderfolgenden Champions-League-Spielen mit einem Doppelpack für Furore zu sorgen.

Haaland traf sowohl in beiden Gruppenspielen gegen den FC Brügge (jeweils 3:0) als auch in beiden Sevilla-Duellen im Achtelfinale doppelt. Zwischenzeitlich war er gegen Lazio Rom (1:1) und Zenit St. Petersburg (2:1) verletzungsbedingt ausgefallen. Allerdings wäre im Rückspiel gegen Sevilla um ein Haar nicht zu einem Haaland-Doppelpack gekommen. Der 20-Jährige hatte nach seinem verschossenen Elfmeter in der 54. Minute das Glück, dass der Strafstoß wiederholt werden musste, weil Gäste-Torwart Bono bei der Ausführung zu weit vor der Linie gestanden hatte. Beim zweiten Mal machte er es besser - doch Haaland ebenso, der diesmal verwandelte.



BVB-Rekordmann Haaland ist jetzt Norwegens erfolgreichster Champions-League-Torschütze