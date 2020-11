Erling Haaland von Rekord-Debütant Youssoufa Moukoko begeistert: "Eines der größten Talente der Welt"

Die Fußball-Welt schaute trotzdem auch auf Moukoko: Der 16-Jährige sorgt im Junioren-Bereich seit mehreren Jahren für Aufsehen. Der für sein Alter weit entwickelte Angreifer schien zuletzt in der Junioren-Bundesliga unterfordert zu sein. In 73 Spielen der höchsten Klasse bei der U17 und U19 traf er unglaubliche 127 Mal. Selbst für Bundestrainer Joachim Löw ist der Deutsch-Kameruner "eine Granate", wie er im SPORTBUZZER-Interview sagte. In seinen ersten fünf Bundesliga-Minuten gegen Hertha setzte Moukoko dagegen noch keine Akzente.