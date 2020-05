Robert Lewandowski gegen Erling Haaland: Das Duell der Topstürmer - Wucht gegen Abgezocktheit

Ein Blick in die Glaskugel gefällig? Bitte schön. Beim Gipfeltreffen der Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München kommt es an diesem Dienstag (18.30 Uhr, Sky) auch zum direkten Aufeinandertreffen der Treffsichersten. Dortmunds Juwel Erling Haaland hier, Bayerns Routinier Robert Lewandowski dort. Der Mittelstürmer der Zukunft misst sich mit dem Topangreifer der Gegenwart.

„Haaland kann ein zweiter Lewandowski werden“, sagte Trainer-Legende Ottmar Hitzfeld, einst Meister mit beiden Klubs, kürzlich. Das norwegische Energiebündel, der 19-jährige Teenager Haaland, gegen die zwölf Jahre ältere Tormaschine aus Polen, einst selbst beim BVB aktiv. Wucht kontra Abgezocktheit. Wer wird beim deutschen „Clásico“ der entscheidende Offensivfaktor sein? Eine Gegenüberstellung samt reichlich Lobhudelei für beide Stürmer.

Haaland und Lewandowski: Ein Treffer pro Spiel

Der Werdegang: Haaland kam im Januar zur Rückrunde in die Bundesliga – für eine vergleichsweise geringe Ablösesumme von 20 Millionen Euro, die der BVB an Red Bull Salzburg überwies. Sein Vertrag läuft bis 2024, Europas Topklubs lauern bereits. Lewandowski wechselte 2010 von Lech Posen nach Dortmund, vier Jahre später ablösefrei nach München – als Torschützenkönig. Gegen seinen Ex-Verein traf „Lewy“ seitdem in der Liga ­16-mal.

Die Statistik: Beim Torquotienten liegen beide in der Rückrunde gleichauf: ein Treffer pro Partie. Haalands Bilanz: zehn Tore aus zehn Spielen. Lewandowski, der zwei Spiele verletzt verpasste, verzeichnet acht Tore. Allerdings: Mit insgesamt 27 Treffern führt der Bayern-Mittelstürmer die Torschützenliste vor Timo Werner (24) von RB Leipzig an. Für den DFB-Nationalspieler ist Lewandowski „der eine Stürmer, der alle überragt“. Bayerns Nummer neun, viermal Bundesliga-Torschützenkönig, ist für Werner aktuell europaweit „der beste Stürmer“ – also auch besser als Haaland.

Die Stärken: Lewandowski hält sich die Gegenspieler mit seiner Athletik und seinem gestählten Körper vom Leib, ist ein kompletter Stürmer, hat technisch mehr drauf als sein Kronprinz. Als Vizekapitän (mit Vertrag bis 2023) reifte er zu einer Führungsfigur. Haaland, mit 1,94 Meter zehn Zentimeter größer, begeistert mit seiner Wucht. Der Linksfuß erzielt 30 Prozent seiner Tore nach Kontern, ist der perfekte Spieler fürs Umschaltspiel der Dortmunder Borussia.

Fjörtoft lobt Haaland: "Einstellung ist Weltklasse"

Die Lobeshymnen: „Lewandowski ist über Jahre sehr konstant und sehr gefährlich. Gerade gegen uns ist er immer in Topform und trifft“, bemerkte BVB-Torhüter Roman Bürki in der Schweizer Zeitung Blick. Jan Aage Fjörtoft, norwegischer Ex-Nationalstürmer und Mitspieler von Haalands Vater Alf-Inge, sagte dem SPORTBUZZER: „Erlings Einstellung ist Weltklasse. Er versucht immer noch ein weiteres Prozent zu finden, um sich zu verbessern. Dieser Junge macht so viele Sachen richtig: wie er isst, wie er schläft, wie er trainiert. Er ordnet alles dem Fußball unter.“ Und noch etwas hat der frühere Profi von Eintracht Frankfurt entdeckt: „Erling liebt den Fußball! Diese Liebe erkennt man in jeder Sekunde. Seine Stärke ist, dass er sich immer verbessern will. Er ist ein Straßenfußballer. Erling Haaland auf dem Platz ist unplugged. Er ärgert sich, er freut sich – er hält nichts zurück. Sein Ziel ist es, die beste Version seiner selbst zu sein.“

