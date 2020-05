Schweinsteiger über Stürmer-Duell zwischen BVB und FC Bayern: Haaland "kann Gegner weh tun"

Das Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) ist auch das Duell der Top-Stürmer. Der über zwölf Jahre jüngere BVB-Stürmer Erling Haaland tritt erstmals im direkten Duell gegen FCB-Torjäger Robert Lewandowski an. Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger traut Haaland "sehr viel zu", wie er bei seinem Debüt als TV-Experte in der ARD-Sportschau sagte. "Er ist ein unbekümmerter, junger Spieler, der die Energie hat, dem Gegner weh zu tun. Er hat den Körper dazu", so Schweinsteiger über den jungen Norweger.

Während Lewandowski bereits seit neun Jahren zu den besten Stürmern der Bundesliga zählt und in diesem Jahr wieder auf dem besten Weg ist, sich zum insgesamt fünften Mal die Torjägerkanone zu sichern, spielt Haaland erst seit Januar für den BVB. In dieser Zeit hat der junge Norweger seine Extraklasse allerdings schon unter Beweis gestellt: seit seinem 20-Millionen-Euro-Transfer von Red Bull Salzburg gelangen ihm in 13 Pflichtspielen für die Dortmunder 13 Treffer. Eine Torquote, die Lewandowski hält und sogar überbietet. Der Polen erzielte in seinen bisherigen 35 Saisonspielen in allen Wettbewerben 41 Tore.

"Er ist ein sehr lebendiger Stürmer, bringt sehr viel mit und auf den freue ich mich auf jeden Fall", schwärmte Schweinsteiger. Für Lewandowski sei laut dem Weltmeister von 2014 dagegen die Champions League fast noch wichtiger als die Bundesliga - und damit auch das BVB-Duell mit Haaland. "Er muss jetzt zeigen, dass er mit der Mannschaft die Champions League gewinnen kann, in den nächsten zwei, drei Jahren. Er braucht die Champions League", sagte der Ex-Nationalspieler. Ich bin gespannt, ob er in den entscheidenden Spielen in der Champions League die Durchsetzungskraft hat gegen die starken Mannschaften."

Entdecker, Rekorde, Yoga: BVB-Star Erling Haaland von A bis Z Erling Haaland mischt die Fußball-Welt auf und trifft für den BVB am laufenden Band. Der SPORTBUZZER stellt den jungen Norweger näher vor – von A wie Ausstiegsklausel über L wie Leeds bis Z wie Zorc! ©

Schweinsteiger sieht Bayern als Favoriten: "Vorteil, dass das Stadion leer ist"

Nun steht jedoch erstmal das Top-Duell gegen Dortmund an - und Schweinsteiger sieht die Bayern im Topspiel am Dienstag als Favoriten. Auch, weil die Partie im Dortmunder Signal Iduna Park ohne Zuschauer ausgetragen wird. "Das Stadion macht schon einen gewissen Eindruck auf die Gästemannschaft. Deswegen denke ich schon, dass es für Bayern ein Vorteil ist, dass das Stadion leer ist", sagte der 35-Jährige.