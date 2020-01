Rückschlag für Erling Haaland? BVB-Stürmer gegen Augsburg wohl nur auf der Bank

Nur noch wenige Tage bis zum Rückrunden-Start in der Bundesliga: Und die Fans von Borussia Dortmund freuen sich bereits auf das Debüt ihres neuen Top-Stürmers: Der Transfer von Erling Haaland (20 Millionen Euro Ablöse an Red Bull Salzburg) hat einen Hype ausgelöst. Der 19-jährige Torjäger erzielte in dieser Saison schließlich bereits 28 Tore in 22 Pflichtspielen. Doch die Partie des BVB am Samstag beim FC Augsburg (15.30 Uhr - hier im Liveticker verfolgen) kommt für Haaland offenbar noch zu früh. Nach Informationen der Bild wird der norwegische Nationalspieler offenbar vorerst auf der Bank sitzen.