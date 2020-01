Debüt rückt näher: BVB-Neuzugang Erling Haaland trainiert erstmals mit dem Team

Erling Haaland arbeitet weiter an seinem Debüt für den BVB . Der 20-Millionen-Neuzugang der Dortmunder hat am Mittwoch im Trainingslager im spanischen Marbella unter den Augen von Trainer Lucien Favre das erste Mal mit seinen Teamkollegen auf dem Platz trainiert. Das Sturm-Juwel absolvierte mit seinen Teamkollegen um Thomas Delaney, Paco Alcácer und Thorgan Hazard einige Technik-Übungen mit dem Ball . Zudem bestritt er auch Spielformen auf dem Kleinspielfeld .

Favre lobt Haaland: "Bringt neues Element ins Spiel"

Sein Trainer freut sich schon auf die ersten Einsätze des Offensiv-Zugangs. "Er hatte anfangs noch ein wenig Trainingsrückstand, wir führen ihn behutsam an die Mannschaft ran. Wenn Erling fit ist, bringt er ein neues Element in unser Spiel. Wir werden ihn in unser System integrieren und dann sicher viel Freude an ihm haben", sagte Favre der Sport Bild.