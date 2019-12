Bericht: Top-Talent Erling Haaland sagt RB Leipzig ab - BVB offenbar weiter im Rennen

Der von zahlreichen europäischen Spitzenvereinen umworbene Erling Haaland hat Bundesliga-Herbstmeister RB Leipzig offenbar eine Absage erteilt. Dies berichtet die Bild. Der Stürmer des Leipziger Schwester-Klubs RB Salzburg war vor Weihnachten zu den Sachsen gereist, um sich vor Ort einen Eindruck von seinem potenziellen neuen Arbeitgeber zu machen und Gespräche mit den Verantwortlichen zu führen. Trainer Julian Nagelsmann erklärte damals : "Ich habe mich bemüht, ihm in gutem Englisch zu sagen, was meine Idee vom Fußball ist. Ich glaube, dass es ganz gut gelaufen ist, dass es ein gutes Gespräch war.“ Für Haalands Zuschlag reichte dies aber wohl nicht.

"Bild": BVB im Haaland-Poker nun der Favorit

Der Angreifer war im Januar 2019 für fünf Millionen Euro vom Molde FK nach Salzburg gewechselt und legte seitdem eine erstaunliche Entwicklung hin. In dieser Saison erzielte er in 14 Einsätzen in der österreichischen Bundesliga 16 Treffer. Eine Quote, die er ähnlich auch in der Champions League aufweisen kann. Seine Bilanz: Sechs Spiele, acht Tore. Der BVB vermied bislang jeden Kommentar zu einem etwaigen Interesse an Haaland.