Erling Haaland mit Bekenntnis zum BVB: "Ich bin stolz, ein Teil dieses Vereins zu sein"

Als wäre der Transfer-Wirbel der vergangenen Wochen nicht schon genug gewesen... Mit einer Gala-Vorstellung im ersten Pflichtspiel der Saison dürfte Erling Haaland die Spekulationen um seine Zukunft noch einmal befeuert haben. Beim 3:0-Sieg von Borussia Dortmund in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden erzielte der Norweger alle drei Treffer und bewies mit ein paar Liegestützen zwischendurch auch noch, dass er das Zeug zum Showman hat. Ein Traum für jeden Trainer, ein Traum für jede Marketingabteilung. Das weiß man beim BVB und will den Superstar mit allen Mitteln halten. Und auch Haaland selbst scheint es derzeit nicht wirklich in die Ferne zu ziehen.

Angesprochen auf die Fans, die am Samstagabend wieder im Stadion waren und ihren Helden nach jedem Treffer lautstark feierten, sagte der 21-Jährige am Sky-Mikrofon: "Ich bin stolz, ein Teil dieses Vereins zu sein." Man hätte fast meinen können, Haaland wollte diesen Satz loswerden, um nicht erneut mit Spekulationen um 175-Millionen-Deals, um den FC Chelsea oder einem anderen Klub in Verbindung gebracht zu werden. "Erling fühlt sich wohl und will mit der Mannschaft etwas erreichen. Ich habe nicht das Gefühl, dass er weg will", meinte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl.