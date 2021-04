"Schäbig", "Respektlos", "Inakzeptabel": Hamann attackiert Haaland-Berater Raiola erneut scharf

Der von Berater Mino Raiola zuletzt öffentlich zelebrierte Transfer-Poker um Stürmer Erling Haaland bringt Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann weiter auf die Palme. Schon kurz nachdem der Agent und Haalands Vater Alf-Inge Anfang des Monats einen medial begleiteten Trip zu mehreren europäischen Top-Klubs gemacht hatten, war Hamann angesichts dieser Vorgehensweise deutlich geworden . Nun legt der 47-Jährige nach und erhebt zum Teil schwere Vorwürfe gegen die Vertreter des Stars von Borussia Dortmund. Was ihm besonders missfällt: Der Zeitpunkt der beim BVB Unruhe stiftenden Reise, die unmittelbar vor der im Kampf um die Champions-League -Teilnahme möglicherweise vorentscheidenden Partie gegen Eintracht Frankfurt (1:2) stattfand.

"Ich habe bedingt Verständnis, dass Mino Raiola sich um Gespräche für die Zukunft seines Klienten bemüht. Die aber mit dem Vater zwei Tage vor so einem wichtigen Spiel zu führen – dafür habe ich gar kein Verständnis. Das heißt für mich, dass ihnen Borussia Dortmund völlig egal ist. Der BVB hat deutlich mehr Respekt verdient", schimpfte Hamann in einem Interview mit der Sport Bild und wurde mit Blick auf das Spiel gegen Frankfurt noch deutlicher: "Vielleicht waren Raiola und Alfie Haaland gar nicht so unglücklich über die Niederlage, weil sie den Spieler ohne Champions-League-Qualifikation eher vom BVB wegbekommen."