Sportdirektor Zorc erklärt BVB-Position zu Haaland-Zukunft: "Wir müssen ihn nicht abgeben"

Das Dauerthema Erling Haaland geht bei Borussia Dortmund in die nächste Runde. Vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Samstag äußerte sich Sportdirektor Michael Zorc bei Sky zu einem möglichen Transfer des Torjägers. Ob Haaland dem BVB erhalten bleibt? "Ganz ehrlich: Ich weiß es nicht. Wir wünschen uns, dass er über den Sommer hinaus in Dortmund bleibt. Wir müssen ihn nicht abgeben, auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht", verdeutliche Zorc, der jedoch erneut eine Ausstiegsklausel in Haalands bis 2024 laufendem Vertrag andeutete: "Sie wissen auch, dass er unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit hat, zu wechseln." Anzeige

Grund zur Eile sieht Zorc aus BVB-Sicht in der Personalie jedoch nicht. "Wir haben einen langfristigen Vertrag mit ihm. Er muss aktiv werden, nicht wir. Für uns ist alles cool, wenn alles so bleibt." Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte jüngst betont, bis zum Frühjahr Klarheit haben zu wollen, ob der 21 Jahre alte Norweger den Klub im Sommer verlassen will oder nicht. Haaland war zu Jahresbeginn 2020 von RB Salzburg nach Dortmund gewechselt. Schon kurz nach dem Transfer gab es Berichte über ein angebliches Interesse von internationalen Topklubs und eine vermeintliche Ausstiegsklausel, die ihm einen vorzeitigen Abschied von den Westfalen im Sommer 2022 ermöglichen soll. Haalands Berater Mino Raiola hatte in einem Interview kürzlich angegeben, bereits an dem nächsten Karriere-Schritt für den Skandinavier zu arbeiten.