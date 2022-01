"Müssen wir untersuchen": BVB-Sorgen nach Verletzung von Erling Haaland

Sorge um den BVB-Superstar: Erling Haaland hat sich beim 3:2-Sieg gegen die TSG Hoffenheim offenbar eine Adduktoren-Blessur zugezogen. Der norwegische Topstürmer wurde in der 63. Minute der Partie ausgewechselt und schritt begleitet vom medizinischen Personal direkt in die Kabine. Nach Abpfiff hat Trainer Marco Rose bei Sky über die Verletzung seines Torjägers gesprochen. "Er hat etwas gemerkt im Adduktorenbereich. Wir müssen schauen", so der BVB-Coach. Auch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel blieb unklar, wie lange die Westfalen ohne ihren Angreifer auskommen müssen. Rose kündigte weiterführende Checks an. "Ich kann zu Erling noch nichts sagen, das müssen wir jetzt erst einmal untersuchen", sagte der Dortmund-Trainer. Anzeige

Haaland hatte es gegen Hoffenheim bereits in der ersten Halbzeit erwischt. Nach einem Freistoß von Julian Brandt verletzte sich der 21-Jährige gut eine Viertelstunde nach Spielbeginn bei der Landung nach einem Kopfball-Versuch und musste am Knie behandelt werden, kehrte aber nach kurzer Pause an der Seitenlinie wieder auf den Platz zurück. In der 62. Minute dann eine erneute Verletzung: Haaland fasste nach nach einem Vollsprint in die Leistengegend und setzte sich auf den Boden. Für den Goalgetter ging es danach nicht weiter, er wurde durch Axel Witsel ersetzt und ging direkt in die Kabine.