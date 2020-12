Langer Ausfall von Haaland! BVB-Trainer Favre erklärt Verletzung - Moukoko bald gefordert?

Borussia Dortmund muss vorerst auf seinen Top-Stürmer Erling Haaland verzichten. Wie der BVB vor der Champions-League-Partie am Mittwochabend gegen Lazio Rom mitteilte, hat sich der Norweger einen Muskelfaserriss zugezogen. Haaland fehlt damit nicht nur gegen die Italiener, sondern weitaus länger. "Er wird vor Anfang Januar nicht mehr spielen können", sagte Trainer Lucien Favre am Mittwochabend bei Sky und erklärte, dass sich der Torjäger die Blessur bei einer Ballannahme im Abschlusstraining zugezogen habe: "Es war sehr unglücklich. Wir haben zunächst gedacht, dass es nicht so schlimm ist. Aber vielleicht hat er zuletzt zu viel gespielt." Anzeige

Sportdirektor Michael Zorc meinte über den im vergangenen Winter von RB Salzburg verpflichteten Shootingstar bei Sky: "Bis vor elf, zwölf Monaten haben wir auch ohne ihn gespielt. Aber natürlich tut uns das weh. Jetzt müssen es die anderen regeln. Wir müssen es etwas flexibler gestalten und seine Torgefahr kompensieren." Zum Gemütszustand Haalands sagte der Manager: "Ich glaube, dass er hochgradig enttäuscht ist."

Am kommenden Samstag muss der deutsche Vizemeister in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt ran. Drei Tage später geht es zum Abschluss der Königsklassen-Gruppenphase zu Zenit St. Petersburg. In der Bundesliga folgen dann Schlag auf Schlag die Partien gegen den VfB Stuttgart (12. Dezember), bei Werder Bremen (15. Dezember) und bei Union Berlin (18. Dezember). Zum Abschluss des Jahres wartet Zweitligist Eintracht Braunschweig in der 2. Runde des DFB-Pokals (22. Dezember). Bis zum Januar fehlt Haaland dem Team damit in sieben Partien.