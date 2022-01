BVB noch ohne exakte Haaland-Diagnose: Torjäger muss behandelt und weiter untersucht werden

Torjäger Erling Haaland muss nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung im Bundesliga-Spiel am Samstag bei der TSG Hoffenheim eine Zwangspause von ungewisser Dauer einlegen. Wie Borussia Dortmund am Montag bekanntgab, leide der Norweger unter "muskulären Problemen, die allerdings einer Behandlung sowie weiterer Untersuchungen in den kommenden Tagen bedürfen." Ob und wie lange Haaland seiner Mannschaft im Spielbetrieb fehlen wird, blieb zunächst offen. Beim Blick auf das anstehende Programm haben der Stürmer und sein Klub aber zumindest ein wenig Glück im Unglück. Aufgrund einer internationalen Länderspielpause steht die nächste Partie erst am 6. Februar an. Dann geht es für den BVB gegen Bayer Leverkusen. Anzeige

Auch im Anschluss bleibt der Terminplan im Vergleich zu manch anderer Phase der Saison zunächst entspannt. Nach der Partie gegen Bayer folgt eine Woche später die Bundesliga-Begegnung bei Union Berlin. Am darauffolgenden Donnerstag (17. Februar) geht es in der Europa League dann gegen die Glasgow Rangers. Die Bedeutung Haalands für die Dortmunder steht außer Frage. In der laufenden erzielte der 21-Jährige, der sich mit dem Klub seit Monaten in einem Poker um seine Zukunft im Sommer befindet, in 20 Pflichtspielen insgesamt 23 Treffer.