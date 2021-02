Erling Haaland warnt BVB vor Sevilla-Spiel: "... dann haben wir da keine Chance"

In der Bundesliga gab Borussia Dortmund zuletzt keine gute Figur ab: In den letzten fünf Partien gewann der BVB nur gegen den FC Augsburg (3:1), gegen Bayer Leverkusen (1:2), Borussia Mönchengladbach (2:4) und dem SC Freiburg (1:2) setzte es jeweils Niederlagen, am Samstag kam die Mannschaft von Trainer Edin Terzic nicht über ein 2:2 gegen Hoffenheim hinaus - was die Krise der Dortmunder noch verschärfte. Ausgerechnet in dieser Phase steht für den Ruhrpott-Klub nun eine wichtige Woche an: Erst reist der BVB für das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zum FC Sevilla (Mittwoch, 21 Uhr), dann steht nur drei Tage später das Revierderby gegen Schalke 04 (Samstag, 18.30 Uhr) an. Topstürmer Erling Haaland hat angesichts der Formkrise und des Hammer-Programms sein Team nun im Interview mit Sky in die Pflicht genommen. Anzeige

Haaland ruft seine Mannschaft dazu auf, dem zuletzt in die Kritik geratenen Coach Terzic zu folgen: "Wir müssen einfach versuchen, den Matchplan einzuhalten, den wir vor dem Spiel bekommen und uns daran halten", sagte der 20-Jährige. "Wir bekommen diesen Plan, weil der Trainer glaubt, dass wir mit diesem Plan gegen die Mannschaft, gegen die wir antreten, gewinnen können." Das Team müsse einfach versuchen, "die Leistung zu zeigen".

Haaland deutlich: Habe die Erwartung, sich jedes Jahr für die Champions League zu qualifizieren

Während man Haaland mit drei Treffern und zwei Torvorlagen allein in den letzten vier Spielen keine schlechte Leistung vorwerfen kann, blieben andere BVB-Stars im Gegensatz zum Torjäger (15 Liga-Tore) eher blass. "Wir müssen einfach unsere Form wiederfinden und unsere beste Leistung auf dem Platz bringen, um eine Chance zu haben", forderte Haaland in Bezug auf das Sevilla-Spiel am Mittwoch. Der Tabellen-Vierte der La Liga habe laut dem Norweger "eine starke Mannschaft, die mehrere Male die Europa League gewonnen hat", warnte er und blickte gleichzeitig düster in die Zukunft. "Wenn wir so spielen, wie in den letzten Partien, haben wir da keine Chance."