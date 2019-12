Engländer berichten: Erling Haaland favorisiert Transfer zu Manchester United - BVB und Leipzig außen vor?

Demnach habe der 19-Jährige in einem Gespräch mit United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer betont, dass er gerne für die Red Devils spielen würde. Solskjaer, wie der junge Stürmer Norweger und bei Molde FK der Trainer des Offensiv-Juwels, soll extra nach Salzburg geflogen sein, um das Talent in die Premier League zu locken. Umgerechnet 96 Millionen Euro wären dem Bericht zufolge fällig, sollte Haaland noch im Januar wechseln - eine Summe in einer Größenordnung, die für die finanziell gut ausgestatteten Engländer kein Problem darstellen würde. Die Bild hatte zuletzt berichtet, dass der Angreifer eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro im Vertrag haben soll.