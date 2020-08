BVB-Star Erling Haaland schwärmt von Talent Youssoufa Moukoko: "Viel besser als ich"

Dass Youssoufa Moukoko zu den größten Talenten des deutschen Fußballs gehört, überrascht niemanden mehr. Doch die Aussage von Super-Stürmer Erling Haaland sorgt dann doch für etwas Verwunderung. "Er ist viel besser als ich mit 15. Er spielt bei Dortmund, ich habe da noch in meiner Heimatstadt Bryne gespielt", sagte der Torjäger von Borussia Dortmund über seinen Teamkollegen im Trainingslager in Bad Ragaz.

Dabei war Haaland selbst bereits in jungen Jahren ein riesiges Talent, spielte sich schnell von Molde FK in seinem Heimatland Norwegen auf die Zettel der internationalen Scouts. Über RB Salzburg fand er im Winter den Weg zu Borussia Dortmund, wo er in der Rückrunde mächtig Eindruck hinterließ. Der 20-Jährige schoss in 15 Bundesliga-Spielen satte 13 Tore. Doch Haaland hat noch ganz andere Qualitäten. "Erling Haaland pusht, gibt Gas und reißt die anderen mit", schwärmte BVB-Verteidiger Mats Hummels.

Die jüngsten Bundesliga-Debütanten aller Zeiten Nuri Sahin (von links), Yann Aurel Bisseck und Josha Vagnoman zählen zu den jüngsten Bundesliga-Spielern der Geschichte. ©

Haaland begeistert von Moukoko Und das soll Moukoko noch einmal toppen? Wenn es nach Haaland geht, dann schon. "Ich habe in meinem Leben keinen so guten 15-Jährigen gesehen", sagte Haaland über seinen Mitspieler, der in der Schweiz mit dabei ist. Im November feiert Moukoko seinen 16. Geburtstag und dürfte dann in der Bundesliga auflaufen. Eine Trikotnummer hat er bei den Profis bereits: Die Nummer 18. Haaland hat übrigens in der neuen Saison die Nummer neun bekommen, die er unbedingt wollte, wie er verriet.

25 für 2025: So könnte der BVB-Kader in fünf Jahren aussehen Mit Youssoufa Moukoko, Emre Can und Milot Rashica (v. li.) - der SPORTBUZZER gibt einen Einblick, wie der Kader von Borussia Dortmund 2025 aussehen könnte! ©

Halb Europa beneidet den BVB aktuell um ein junges Talent wie Moukoko. "Er hat gute Voraussetzungen für eine Bundesliga-Karriere, und wir setzen große Hoffnungen in ihn", sagte Kehl dem SPORTBUZZER, mahnte aber auch, "das Thema sensibel zu behandeln". Denn der Klub werde Moukoko "nicht zu sehr unter Druck setzen". Auch Otto Addo, der als Talente-Trainer beim BVB arbeitet, ist begeistert von dem Talent. "Ich habe selten einen Spieler gesehen, der so an den kleinen Schwächen, die er noch hat, arbeitet, der so diszipliniert, motiviert und professionell ist", sagte er dem Kicker.