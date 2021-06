Erlöser aus Italien: Wie Ungarn-Trainer Marco Rossi das DFB-Team ärgern will

Was sich im Örtchen Telki das Medienzentrum der ungarischen Nationalmannschaft nennt, ist im Grunde nur eine umgebaute Scheune mitsamt überdachtem Terrassenbereich. Gleich neben dem Eingang hängt eine Nationalflagge an der Wand – und davor steht ein Abbild von Marco Rossi. Der ungarische Nationaltrainer grüßt als grinsender Pappkamerad und hält einen Spieler im Arm, dem aber der Kopf fehlt. Klar, wozu das animieren soll: Besucher posieren für ein Erinnerungsfoto, auf dem einen der Nationalcoach umarmt. Es ist ein gutes Sinnbild für das, was mit der Amtsübernahme des Italieners bei den Ma­gya­ren passiert ist. Da hat einer erst wieder vieles zusammenführen müssen. Anzeige

"Als ich im Juni 2018 nach Telki kam", erinnert sich der 56-Jährige, "wurde ich von einer Atmosphäre wie bei einer Beerdigung begrüßt." Sein Vorgänger, der Belgier Georges Leekens, hatte die vom deutschen Trainergespann Bernd Storck und An­dre­as Möller durch die EM-Teilnahme 2016 ausgelöste Euphorie nicht nutzen können. Un­garn hatte zwar EM-Spiele 2020 in Budapest garantiert, drohte aber die Qualifikation nicht zu schaffen. Rossi schlüpfte bald in die Rolle des Erlösers. Oder war er mehr der Einpeitscher? Oder doch der Reformer? Vermutlich alles in einem. Seine Erfolgsquote mit 15 Siegen in 31 Länderspielen ist das eine, die achtbaren Leistungen ge­gen Portugal (0:3) und Frankreich (1:1) sind das andere.

Der Coach überlässt die Ansprachen seinem Kapitän Da sorgte einer für Offenheit und Lockerheit, arbeitete mit Strenge und Fürsorge – und brachte einen taktischen Plan mit, der für diese an den hohen Maßstäben des Weltfußballs gemessen eher limitierte Auswahl passen würde. Auch gegen Deutschland werden die Ungarn gewiss nicht die Flucht nach vorn antreten, sondern in ihrem 5-3-2-System erst mal sicher stehen. Ansonsten geht viel über die Motivation, wobei der Coach vor Anpfiff die feurigen Reden seinem Kapitän Adam Szalai in der Landessprache überlässt – Ros­si redet englisch mit seinen Akteuren. Dass er jetzt dem Weltmeistertrainer Joachim Löw die Hand schütteln darf, empfindet er als ein Geschenk des Himmels. "Bisher habe ich eine EM immer nur am Fernseher gesehen."

Als Spieler war er nicht mal gut genug für den damaligen Zweitligisten Eintracht Frankfurt, wo der Abwehrspieler in der Saison 1996/97 wahrlich keine tiefen Spuren hinterließ. Die Zeit unter einem "sehr sympathischen Trainer Dragoslav Stepanovic", wie Rossi einmal verriet, will er trotzdem nicht missen: "Ich hätte damals einen Dreijahresvertrag in Frankfurt un­ter­schrei­ben können, obwohl ich schon 32 Jahre alt war, bin dann aber nach Italien zurückgekehrt."

Herr Rossi findet sein Glück in Ungarn Dort trainierte er zunächst nur unterklassige Vereine, ehe 2012 George F. Hemingway, ein guter Bekannter und der Besitzer von Honved Budapest, anrief. Rossi sagte auch wegen seiner Familiengeschichte zu, die mit der im WM-Finale 1954 ge­gen Deutschland gescheiterten Legende Ferenc Puskas verknüpft ist: "Mein Großvater Luigi war ein großer Fan der 'Goldenen Elf' Ungarns, die nach dem Krieg den Weltfußball dominierte. Er hat mir jeden Tag von dieser Mannschaft erzählt." Und siehe da: Herr Rossi sollte sein Glück in Ungarn finden: Nachdem er Honved Budapest 2017 zur Meisterschaft geführt hatte, verpflichtete ihn der Verband ein Jahr später.