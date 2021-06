Erlösung im Nachsitzen: Chiesa und Pessina schießen Italien weiter - Österreich im Abseits-Pech

Italien steht im Viertelfinale der Europameisterschaft. Die "Squadra Azzurra" mühte sich am Samstag vor rund 19.000 Zuschauern im Wembley-Stadion in London gegen Österreich zu einem 2:1 (0:0, 2:0) nach Verlängerung, bleibt gegen die ÖFB-Elf damit seit 1962 ungeschlagen. Durch den Sieg folgt die Mannschaft von Auswahltrainer Roberto Mancini zudem der dänischen Nationalmannschaft, die zuvor mit 4:0 gegen Wales gewann, in die Runde der letzten Acht. Federico Chiesa erzielte kurz nach Beginn der Verlängerung die erlösende Führung für die zunächst enttäuschenden Italiener (95.), der eingewechselte Matteo Pessina legte zum 2:0 nach (105.). Der Anschlusstreffer von Sasa Kalajdzic reichte nicht mehr (114.). Während Österreich trotz einer mutigen Vorstellung samt annuliertem Tor von Marko Arnautovic (65.) wegen einer Abseitsstellung die Segel streichen muss, trifft Italien nun am kommenden Freitag (21 Uhr) in München auf den Sieger aus der Achtelfinal-Partie zwischen Belgien und Portugal.

Italien begann mit der Selbstverständlichkeit von drei Siegen in der Gruppenphase im Rücken und versuchte, der Favoritenrolle vom Anstoß an gerecht zu werden. Der Weltmeister von 2006 war folglich in der Anfangsphase zwar auch optisch überlegen, konnte daraus aber zunächst kein Kapital schlagen. Eine erste gefährliche Szene hatte Nicolo Barella, der aus dem Rückraum jedoch am gut reagierenden Österreich-Keeper Daniel Bachmann scheiterte (17.). Auch die ÖFB-Elf versteckte sich keineswegs und hatte immer wieder gute Phasen. Die Defensive der Italiener, die im laufenden Turnier noch kein einziges Mal bezwungen wurde, stand jedoch gewohnt stabil. So gab es die beste Gelegenheit auch auf der anderen Seite: Ex-BVB-Angreifer Ciro Immobile zielte aus der Distanz jedoch zu genau und traf mit seinem Versuch nur den linken Pfosten (32.). Die Österreicher retteten sich dank eines couragierten Auftritts durchaus verdient mit dem 0:0 in die Halbzeit.