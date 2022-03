Erlösung in der Verlängerung: Ex-Mainzer Robin Quaison schießt Schweden ins WM-Playoff-Finale

Auch ohne den gesperrten Superstar Zlatan Ibrahimovic hat Schweden mit einem 1:0 (0:0; 0:0)-Heimsieg nach Verlängerung über Tschechien in Solna das Finale um die WM-Playoffs erreicht. Damit hat die "Tre Kronor" weiterhin die Chance auf ihre 13. Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. In einem lange ausgeglichenen Spiel erzielte der ehemalige Mainz-Stürmer Robin Quaison (110. Minute) den entscheidenden Treffer und schockte damit EM-2021-Viertelfinalist Tschechien. Anzeige

Beiden Teams waren die Star-Ausfälle anzumerken: Die Durchschlagskraft nach vorn fehlte. Alexander Isak verpasste nach Flanke von RB-Leipzig-Star Emil Forsberg per Abnahme den Führungstreffer nur knapp (7.). Wenig später wurde ein Tor von Jakub Brabec (11.) nach VAR-Überprüfung nicht gewertet, weil der Stürmer zuvor im Strafraum ein Foulspiel beging. Mit fortlaufender Spieldauer war beiden Teams anzumerken, dass ihre WM-Chancen von diesem einen Spiel abhängen. Es wurde immer zerfahrener. Richtig gute Chancen wurden Mangelware. Es ging in die Verlängerung - und alle Zeichen deuteten darauf, dass es zu einem Elfmeterschießen kommt, ehe Quaison (110.), der aktuell in Saudi-Arabien kickt, nach Doppelpass mit Isak unter großem Jubel der Schweden-Fans zum 1:0 einschob.