Mit Bornschein, Baßler, Werner, Karaman und Lang: Das ist die Topelf von Ermin Vojnikovic

Dirk Göllner (Mittelfeld): Mit Didi habe ich bei Niedersachsen Döhren und in der Ü32 von Germania Grasdorf gespielt. Ein Mittelfeldmotor, der immer unterwegs war und Akzente in der Offensive setzte.

Alexander Lang (Mittelfeld): Mein Kapitän bei der Eintracht, ein absolutes Vorbild für jeden Fußballer. Hat keine Trainingseinheit verpasst, ein Führungsspieler aus dem Lehrbuch.

Suad Smailovic (Mittelfeld): Ein Freund und mannschaftsdienlicher Spieler bei der Germania. Hat schon auf jeder Position im Feld gespielt und immer 100 Prozent abgeliefert.

Patrick Werner (Sturm): Wir haben immer gegeneinander und erst in der Ü32 in Grasdorf zusammengespielt. Zu unserer Zeit war Patze einer der besten Stürmer in Hannover. Ein überragender Kicker.

Uzeir Karaman (Sturm): Leider war ich nur zwei Jahre in einer Mannschaft mit ihm. Wir sind erst in Döhren, dann in Ricklingen zusammen aufgestiegen. Jeder weiß, was für ein begnadeter Fußballer Uzeir war.

Goran Stojanovic (Sturm): Wir haben uns im Angriff beim VfV 06 Hildesheim absolut blind verstanden. Goran hat mir das Leben sehr leicht gemacht, weil er immer Räume für mich geschaffen hat.