Erneut Corona-Absage in England: Leicester gegen Norwich fällt aus

In der englischen Premier League ist nach mehreren positiven Corona-Fällen das nächste Spiel abgesagt worden. Die Partie zwischen Leicester City und Norwich City am 1. Januar (16.00 Uhr) wurde nach Liga-Angaben auf Bitten von Aufsteiger Norwich verschoben. Laut dem Tabellenletzten stehen nach Corona-Fällen und Verletzungen nicht die geforderten 13 Feldspieler sowie ein Torhüter zur Verfügung. Es ist bereits die 17. Absage einer Begegnung in der Premier League in den vergangenen drei Wochen.

Anzeige