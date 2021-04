Erneut Corona beim Bergischen HC: Heimspiel des SC DHfK Leipzig verschoben

Leipzig. Langsam wird es eng für die Mannschaften in der Handball-Bundesliga, denn die Anzahl der Nachholspiele steigt weiter an. Betroffen ist nun auch das Heimspiel des SC DHfK Leipzig gegen den Bergischen HC am Sonntag. Die Mannschaft von Cheftrainer Sebastian Hinze wurde erst vor einer Woche aus der letzten Quarantäne entlassen und hatte sich seitdem in Kiel und Flensburg geschlagen geben müssen. Nach nur einer Woche vermeldete der BHC nun, dass erneut ein positiver Corona-Test innerhalb der Mannschaft ermittelt wurden. Für die Löwen geht es in die nächste 14-tägige Quarantäne.

Anzeige