Erneut ohne nominellen Stürmer: So beginnt RB Leipzig gegen ManUnited

Für den gelbgesperrten Dayot Upamecano wird sein Landsmann Ibrahima Konaté die zentrale Rolle des Abwehrchefs übernehmen. „Es ist nicht ganz so einfach“, meinte Nagelsmann vorab zum Ausfall des Franzosen, der ihm einige Kopfzerbrechen bereitete. An Konatés Seite wird Willi Orban in die Startelf rücken. Mit Nationalspieler Marcel Halstenberg hat er eine weitere Topalternative auf der Bank.