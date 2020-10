Erneut Verletzungspech beim Hannover 96-Training: Basdas und Ducksch müssen runter

Unfreiwillige Entscheidung im Zweikampf um die Innenverteidiger-Positionen für den kommenden Spieltag? Bei der Trainingseinheit von Hannover 96 am Dienstag verletzt sich Baris Basdas im Duell mit Mike Frantz, als dieser ihm auf den linken Fuß steigt. Basdas humpelte eine Stunde nach Trainingsbeginn frustriert vom Platz, ein Einsatz am kommenden Sonntag in Paderborn scheint zumindest fraglich. Pikant: Für ihn würde wahrscheinlich der foulende Mike Frantz in die Startelf rücken.

Ducksch muss nach dreiviertel Stunde runter

Marvin Ducksch verließ den Platz bereits nach einer dreiviertel Stunde ohne äußere Einwirkung, nach der Einheit sprach Trainer Kenan Kocak aber von einer "reinen Vorsichtsmaßnahme", Ducksch könnte Hannover gegen den SC Paderborn also zur Verfügung stehen.