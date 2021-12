Erneute Absage: Altenburger Neujahrsturnier fällt auch 2022 aus

Altenburg. „Wir werden alles versuchen.“ Mit diesen kämpferischen Worten hatte Werner Osten vor ziemlich genau einem Jahr nach vorn geblickt. Doch nun musste der Cheforganisator das Neujahrsturnier des SV Lok Altenburg erneut absagen. Zum zweiten Mal in Folge ließ ihm und seinen Mitstreitern die Corona-Pandemie keine Wahl. Die 24. Auflage der Hallenfußball-Tradition soll nun 2023 steigen. Im Interview spricht Osten über besondere Reize des Budenzaubers, abgerundete Quadrate, treue Mannschaften und Sponsoren sowie eine veränderte Welt.

Werner Osten: Wir hatten den Kern des Teilnehmerfeldes schon zusammen. Seit langem wäre auch mal wieder Wismut Gera dabei gewesen. Wir hatten auch einige größere Mannschaften der Region angesprochen und die schienen nicht abgeneigt zu sein. Obwohl es für uns als nicht so kommerzieller Turnierveranstalter natürlich schwierig ist, an höherklassige Teams zu kommen. Aber das ist jetzt sowieso hinfällig. Sei es drum, nun haben wir das Ziel formuliert, das Turnier 2023 erneut anzugehen.

SPORT BUZZER : Herr Osten, am 9. Januar 2022 sollte es soweit sein. Wie weit waren die Vorbereitungen für das Neujahrsturnier bereits fortgeschritten?

Ich denke, unser Turnier war jedes Jahr ein Renner und hat sich über die Jahre stabilisiert. Das Grundinteresse ist auf jeden Fall da. Hallenfußball hat ja auch einen besonderen Reiz, man ist sehr nah dran, es passiert mehr. Außerdem habe ich immer Wert auf ein ordentliches sportliches Niveau gelegt. Im Fernsehen sieht man ja mittlerweile hauptsächlich Altherrenturniere. Das will ich für uns nicht.

Der Hallenfußball insgesamt befindet sich eher auf dem absteigenden Ast. Haben Sie diese Entwicklung auch in Altenburg beobachtet?

Wir hatten eine schwierige Situation im Verein. Inzwischen gibt es ja auch keine Männermannschaft mehr bei uns. Auf unserem einstigen Sportplatz wachsen inzwischen meterhohe Bäume. Von allem, was den Verein ausgezeichnet hat, bleibt nicht mehr viel übrig. Vieles ist nur noch Erinnerung.

Was braucht es denn, damit 2023 der Ball zum Neujahrsturnier wieder rollen kann?

Es müssen Grundlagen geschaffen werden, die die Gefährdung des Einzelnen kalkulierbar machen. Aber ein Restrisiko wird es immer geben. So gesehen hat sich durch das Corona-Virus in der Welt etwas verändert. Ich weiß nicht, ob man in Zukunft wieder völlig unbeschwert zu Veranstaltungen gehen kann. Aber ich wünsche es mir natürlich.